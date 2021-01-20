ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların, sınav merkezi tercihlerini 21-22 Ocak'ta güncelleyebileceğini söyledi.
20 Ocak 2021, Çarşamba 17:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN