Türkiye ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

Türkiye

ÖSYM'den ertelenen sınavlarla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların, sınav merkezi tercihlerini 21-22 Ocak'ta güncelleyebileceğini söyledi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 17:00 Son Güncelleme:
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Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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