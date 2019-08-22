ÖSYM’den EUS adaylarına hatırlatma!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS), geç başvuruları başladı. Peki EUS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS), geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, adayların düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi. EUS başvuru ücreti 324 lira olarak açıklandı.