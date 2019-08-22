ÖSYM’den EUS adaylarına hatırlatma!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS), geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi. EUS başvuru ücreti 324 lira olarak açıklandı.

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