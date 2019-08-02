ÖSYM’den hatırlatma! YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) başvuruları için süreç bugün tamamlanıyor. ÖSYM tarafından belirtilen sürelerde YDS başvurularını yapmayan ya da başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için günlük geç başvuru süreci bugün tamamlanıyor. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin yapılan duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.

YDS başvurusu yapacak adaylar 180 lira geç başvuru ücreti ödeyecek. Ödemeler başvurularla birlikte yapılacak.

Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.



