ÖSYM’den hatırlatma! YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi. Peki, YDS başvuruları nasıl yapılır? İşte 2019 YDS başvuruları…
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) başvuruları için süreç bugün tamamlanıyor. ÖSYM tarafından belirtilen sürelerde YDS başvurularını yapmayan ya da başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için günlük geç başvuru süreci bugün tamamlanıyor. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin yapılan duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.
YDS başvurusu yapacak adaylar 180 lira geç başvuru ücreti ödeyecek. Ödemeler başvurularla birlikte yapılacak.
Sınav, 8 Eylül pazar günü yapılacak.