ÖSYM’den KPSS adaylarına uyarı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 20-21 Temmuz’da düzenlenecek KPSS’ye katılacak adayların dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin, sosyal medya hesabından video paylaştı.

Videoda, adayların 20-21 Temmuz'da uygulanacak KPSS oturumları, sınav süreleri, soru sayıları, sınav saatleri ve sınava giriş belgeleri hakkında adaylara uyarılar yapılıyor. Videoda, adayların KPSS’ye girebilmek için fotoğraflı kimlikle sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve bir saat önce sınav merkezinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı.



