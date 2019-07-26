ÖSYM’den KPSS adaylarına uyarı! KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, KPSS'ye katılacak nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, nüfus müdürlüklerine sınava giriş belgeleriyle başvurması gerektiğini bildirdi. Peki, KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00’dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına girişi izini verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, nüfus müdürlüklerine sınava giriş belgeleriyle başvurması gerektiğini bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 28 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da yapılacak KPSS'ye katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olanlar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin pazar günü saat 07.00-10.15 arası açık tutulacağını hatırlatıldı.

Adayların, nüfus müdürlüklerine fotoğraf ve fotoğraflı sınava giriş belgesiyle müracaat etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinin adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenleneceği kaydedildi. Adayların sınava “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ÖABT Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması uyarısında bulunuldu.

28 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ 07.00- 10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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