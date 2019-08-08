Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları bugün sona eriyor. DUS ve STS başvuruları nasıl yapılır? 2019 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı ne zaman? soruları adaylar tarafından merak ediliyor. İşte 2019 STS Diş Hekimliği ve DUS ile ilgili detaylar…

ÖSYM’nin twitter ve internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-DUS ile 2019-STS Diş Hekimliği 29 Eylül’de uygulanacak. Adaylar, başvurularını bugün 23.59’a kadar yapabilecek.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek. Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

2019 DUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2019 STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN