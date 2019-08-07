ÖSYM’den uyarı! Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları sona eriyor!
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları için bugün son gün. ÖSYM sosyal medya hesaplarından 2019 EUS Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. Peki, 2019-EUS Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2019 EUS başvuru ekranı…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları bugün sona eriyor.
ÖSYM twitter’dan 2019-EUS Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’na girecek adaylar için uyarıda bulundu. Peki, 2019-EUS Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2019 EUS başvuru ekranı…
ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarında yer alan duyuruya göre, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak. Sınava başvuruları için bugün son gün.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.
ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI KILAVUZU