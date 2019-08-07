ÖSYM’den uyarı! Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları sona eriyor! ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları için bugün son gün. ÖSYM sosyal medya hesaplarından 2019 EUS Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. Peki, 2019-EUS Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2019 EUS başvuru ekranı…