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ÖSYM’den YKS başvuruları için çok önemli hatırlatma

ÖSYM, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün (6 Mart) sona ereceği uyarısında bulundu

06 Mart 2019, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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ÖSYM’den YKS başvuruları için çok önemli hatırlatma

ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS’ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59’da sona ereceği aktarıldı.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

2019-YKS’ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

AA


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