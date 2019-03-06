ÖSYM’den YKS başvuruları için çok önemli hatırlatma

ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS’ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59’da sona ereceği aktarıldı.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

2019-YKS’ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

AA



