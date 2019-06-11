ÖSYM’den YKS uyarısı! YKS sağlık raporları dilekçesi nasıl verilir?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesbından engel/sağlık sorunu ve özel durumu olan ve bu durumlarını ve Sağlık Kurulu Raporları ile belgeleyen adayların belgelerini ulşatırmaları konusunda hatırlatma yayınladı. Peki, YKS sağlık raporları dilekçesi nasıl verilir? Engel/sağlık sorunu ve özel durumu olanlar nerede sınava girecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak engel/sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylarla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabından 15-16 Haziran’da yapılacak 2019-YKS’ye girecek Engel/sağlık sorunu ve özel durumu olan adayların sağlık raporlarına ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Aygün mesajında şu bilgilere yer verdi:

"Engel/sağlık sorunu ve özel durumu olan ve bu durumlarını ve sağlık kurulu raporlarını YKS başvuru döneminde ÖSYM’ye gönderen ve bu raporları kabul edilen adayları kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla engelli binalarında sınava alıyoruz Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel/sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, işitme cihazı, koltuk değneği, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb.) engelli binalarında sınava alınacaklardır.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel/sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar bu durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını dilekçeleri ekinde sınav öncesi Çağrı Merkezimiz (444 67 96) ile iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadırlar.”