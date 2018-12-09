Otel banyosundaki gizli kameraya dev tazminat davası
ABD'de bir kadın, Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip kendisine şantaj yapılması üzerine tazminat davası açtı
ABD’de bir kadın, New York eyaletinin Albany şehrindeki Hilton Otelleri’ne ait Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip 3 sene sonra kendisine şantaj yapılması üzerine tazminat davası açtı
Otele 100 milyon dolarlık (530 milyon TL) dava açan kadın, olayın kendisinde kalıcı psikolojik hasarlar oluşturduğunu öne sürdü.