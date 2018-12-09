  • Haberler
  • Dünya
  • Otel banyosundaki gizli kameraya dev tazminat davası

Otel banyosundaki gizli kameraya dev tazminat davası

ABD'de bir kadın, Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip kendisine şantaj yapılması üzerine tazminat davası açtı

09 Aralık 2018, Pazar 09:14
A A
Otel banyosundaki gizli kameraya dev tazminat davası

ABD’de bir kadın, New York eyaletinin Albany şehrindeki Hilton Otelleri’ne ait Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip 3 sene sonra kendisine şantaj yapılması üzerine tazminat davası açtı

Otele 100 milyon dolarlık (530 milyon TL) dava açan kadın, olayın kendisinde kalıcı psikolojik hasarlar oluşturduğunu öne sürdü.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.