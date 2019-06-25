Otel havuzunda yürekleri yakan ölüm!

Antalya Kaş'taki bir apart otelde çalışan Abdullah ve Emine Süer çiftinin kızı Melek, oyun oynarken otelin havuzuna düştü. Kızını ortalıkta göremeyen Emine Süer, otel içinde Melek'i aramaya başladı. Süer, minik Melek'in havuzda yüz üstü yattığını fark etti. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Melek, çağrılan ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Melek Süer, kurtarılmadı.

DÜNYAYA GELMESİ 5 YIL TEDAVİ GÖRMÜŞLER

Melek Süer'in cenazesi, işlemlerin ardından Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin, tek çocuğu olan Melek'in yaklaşık 5 yıllık tedavinin ardından dünyaya geldiği ifade edildi.

DHA