Otel müşterileri siber suçluların hedefinde

Bu sayının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni de Starwood markasının Marriott, Sheraton, Westin, Le Meridien, Aloft, The Luxury Collection ve W Hotels gibi birçok farklı tesisi kapsıyor olmasıdır. Şirket yetkililerine göre bunun bir nedeni de, yetkisiz kişilerin 2014 yılından bu yana veritabanına erişiyor olmasıdır.

NELER SIZDI?

Ele geçirilen bilgiler şu ana dek aşağıdaki şekilde açıklandı:

A. 327 milyon konuk için isim, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, pasaport numarası, Starwood Preferred Guest (SPG) hesap bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, varış ve ayrılış bilgileri, rezervasyon tarihi ve iletişim tercihlerinin bir kombinasyonu.

B. Bu 327 milyonun bir alt kümesi olarak; ödeme kartı bilgileri ve ödeme kartı son kullanma tarihleri.

C. Geriye kalan bazı ziyaretçiler içinse sızıntı kapsamı; isim bilgileri, bazen e-posta adresleri ile sınırlıdır.

NELER YAPILMALI?

Küresel antivirüs ve internet güvenliği markası ESET’ten Güvenlik Araştırmacısı Lysa Meyers, tüm bunları göz önünde bulundurarak, özellikle de son dört yılda Starwood/Marriott tesislerinde konaklayanlara ve gezginler için atılması gereken dört savunma adımını sıraladı:

1. Şifrenizi değiştirin.

Bu sızıntı ışığında yapmanız gereken ilk ve en basit şeylerden biri, Marriott/SPG hesaplarınızdaki (şu an birleştirilme sürecinde) parolanızı değiştirmektir. Umarız bu hesaplardaki parolanızı başka hesaplarınızda da kullanmamışsızdır; eğer öyleyse diğer hesaplardaki parolalarınızı da değiştirmeniz önemlidir.

2. Hesabınızı şüpheli faaliyetlere karşı kontrol edin.

Tanımadığınız bir ödeme işlemi gördüğünüzde, bunu kartınızı veren bankaya derhal bildirmeniz önemlidir. Marriott veya SPG hesabınızda olağandışı ya da kötü amaçlı bir etkinlik fark ettiğinizde, doğrudan firmayla iletişime geçmelisiniz. Ayrıca diğer finansal hesaplarınızı (emeklilik veya aracılık hesapları gibi) ve kredi raporunuzu da yakından takip etmek iyi bir fikir olabilir. Hırsızlar, çalınan tüm verileri hemen kullanamayabilir. Bir süre hesaplarınıza dikkat etmeniz gerekecek.

3. İki aşamalı kimlik doğrulamaya geçin.

Suçlular, bu ve diğer son sızıntılar sonucu (özellikle Equifax sızıntısı) hırsızların kullanımına açık olan bilgilerle, diğer çevrimiçi hesaplara ve hizmetlere erişmek için tüm bu verileri birleştirmeyi deneyebilir. Her hesap için güçlü ve benzersiz parolalarınız olduğundan emin olmak her zaman faydalıdır. Ama kullanabileceğiniz her alanda iki aşamalı kimlik doğrulamayı henüz etkinleştirmediyseniz, şu an bunu yerine getirmek için harika bir zaman.

4. Endişelerinizden faydalanmaya yönelik sahtekarlıklara dikkat.

Suçlular, bu olay nedeniyle insanların endişeli olacaklarının farkında ve bunu kullanmak isteyebilirler. Bu sızıntıyı bir araç olarak kullanan işletmelerden geldiğini bildiren e-postalardaki bağlantılara asla tıklamayın. Özellikle büyük güvenlik olaylarından ve diğer krizlerden sonra, istenmeyen bir e-postadaki herhangi bir bağlantının potansiyel olarak kötü amaçlı olduğunu düşünmek iyi bir fikirdir. Bunun yerine, şirketlerle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, orijinal olduğunu bildiğiniz URL'leri (web sitesi isimlerini) doğrudan tarayıcınıza yazmalısınız.