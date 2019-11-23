Otel odasında güzelleşen ünlüler

Kayseri’de yaşayan Mehmet Bey’in 41 çeşit çiçek özünden hazırladığı doğal kremle yaptığı cilt bakımı herkesin dilinde.

Mehmet Bey her ay İstanbul’a gelip konakladığı otelin süit odasında ünlülerin bakımlarını yapıyor. Burçin Terzioğlu, Demet Evgar, İpek Tuzcuoğlu, Şükran Ovalı, Deniz Seki, Ceyda Düvenci, Burcu Esmersoy, Ebru Akel, Erkan Petekkaya ve Kenan İmirzalıoğu Kayserili Mehmet Bey’in müdavimleri arasında yer alan ünlüler.

Türk dizilerini dünyaya tanıtan adam

Amerika’nın en prestijli ödül törenlerinden biri olan ‘TOA Ödülleri 2019’ Beyaz Saray’ın karşısındaki ABD Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin kültürel tanıtımına yaptığı katkılarından ve Türk dizilerinin dünyaya tanıtılmasında üstlendiği rolden ötürü Global Agency CEO’su İzzet Pinto’yu üstün başarı ödülüne layık gördü. Amerika sınırları dışında üstün başarı ödülü alan tek isim Türk iş insanı İzzet Pinto oldu. Tebrikler.

İş ve aşk bir arada

Aranjör Ozan Doğulu 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu’ndan boşandıktan sonra eski spor spikeri yeni şarkıcı Kübra Hera Aslan ile flört etmeye başlamıştı. Bir yıldır birlikte olan sevgililer geçen hafta baş başa Bodrum’a gittiler. Sevgilisi ile uzun bir tatil planlayan Ozan, müzik çalışmalarına da orada devam edecek. Aşıklar Aralık ayı ortalarında da Miami’ye gidecek.

Eğlence hayatında canlı müzik fırtınası

Son yıllarda İstanbul eğlence hayatında canlı müzik yapan mekanların sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmıştı. Son iki yılda bu akım yeniden geri geldi. Şimdi İstanbul’da canlı müzik performansı sergilemeyen kulüp neredeyse yok gibi.

Bu akıma şimdi de Rixos Pera’nın terasındaki işletmeciliğini Gökhan Şafak ve Mahmut Dalyaprak’ın yaptığı meşhur Pera Park Şamdan katıldı. Mekanda cuma geceleri Aybüke Albere, perşembe Caner Kızıl, pazar geceleriyse Yaşar İpek sahne alıyor. Pazar gecesi Yaşar İpek’i dinlemeye gittim. Performansı da eğlencesi de muhteşem. Tavsiye ederim.

Bekir SAÇAR / bekir.sacar@gmail.com