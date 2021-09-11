İş için 2 günlüğüne Antalya’daki bir otelde kalan B.A. isimli kadın, gece uyurken birinin bacağına dokunduğunu hissederek uyandı. Uyandığında E.A. isimli otel görevlisini kendisine dokunup mastürbasyon yaparken gördü. Olay karşısında şok olan B.A.’nın yardım çığlıklarına kimse koşmadı. Kadın tek başına E.A.’yı odadan dışarı çıkardı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Hemen resepsiyonu arayan B.A. olanları anlattı. Resepsiyon görevlisi, bahsi geçen kişinin otel çalışanı olduğunu ve şu anda çimleri suladığını söyledi. 10 dakika sonra elinde su ile kadını sakinleştirmek için odanın kapısına gitti. Daha sonra polisi arayan B.A. polis gelene kadar odadan çıkmadı. B.A., E.A.’dan cinsel saldırı iddiasıyla resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden gerekli güvenliği sağlamadıkları için şikâyetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Verdiği ifadede odaya cam sürgülü balkon kapısından girdiğini kabul eden E.A., odasının önünden geçerken kadının yardım istediğini zannettiğini ve bu yüzden odaya girdiğini söyleyerek suçlamaları reddetti. İki eliyle iyi olup olmadığını anlamak için kadının dizine dokunduğunu söyleyen E.A. kadının o anda uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi.



