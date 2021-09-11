Türkiye Otel odasında kabusu yaşadı! Personelin dokunduğunu fark etti ve...

Otel odasında kabusu yaşadı! Personelin dokunduğunu fark etti ve...

Türkiye

Otel odasında kabusu yaşadı! Personelin dokunduğunu fark etti ve...

Antalya’da otelde kalan B.A. isimli kadın uyandığında otel görevlisinin kendisine dokunarak mastürbasyon yaptığını gördü. Çığlık atarak otel görevlisini odadan dışarı çıkartan kadın, E.A. isimli otel görevlisinden, resepsiyon görevlisinden ve otel sahibinden şikâyetçi oldu

11 Eylül 2021, Cumartesi 08:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İş için 2 günlüğüne Antalya’daki bir otelde kalan B.A. isimli kadın, gece uyurken birinin bacağına dokunduğunu hissederek uyandı. Uyandığında E.A. isimli otel görevlisini kendisine dokunup mastürbasyon yaparken gördü. Olay karşısında şok olan B.A.’nın yardım çığlıklarına kimse koşmadı. Kadın tek başına E.A.’yı odadan dışarı çıkardı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Hemen resepsiyonu arayan B.A. olanları anlattı. Resepsiyon görevlisi, bahsi geçen kişinin otel çalışanı olduğunu ve şu anda çimleri suladığını söyledi. 10 dakika sonra elinde su ile kadını sakinleştirmek için odanın kapısına gitti. Daha sonra polisi arayan B.A. polis gelene kadar odadan çıkmadı. B.A., E.A.’dan cinsel saldırı iddiasıyla resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden gerekli güvenliği sağlamadıkları için şikâyetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Verdiği ifadede odaya cam sürgülü balkon kapısından girdiğini kabul eden E.A., odasının önünden geçerken kadının yardım istediğini zannettiğini ve bu yüzden odaya girdiğini söyleyerek suçlamaları reddetti. İki eliyle iyi olup olmadığını anlamak için kadının dizine dokunduğunu söyleyen E.A. kadının o anda uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
FETÖ gerçeğini açıkça paylaşmıştı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2500 liranın altındaki en güçlü telefonlar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Evdeki hesap
Rauf Tamer
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AFAD Başkanı değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı