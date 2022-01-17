Türkiye Otel odasında ölü bulunmuştu... Hemşire için tören düzenlendi

Otel odasında ölü bulunmuştu... Hemşire için tören düzenlendi

Türkiye

Otel odasında ölü bulunmuştu... Hemşire için tören düzenlendi

Ordu'da bir cansız bedeni dün akşam saatlerinde otel odasında bulunan 42 yaşındaki hemşire için, görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire 42 yaşındaki Emel Yüce'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine yapılan inceleme sonucu Yüce'nin, önceki akşam saatlerinde bir otelde kaldığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 çocuk annesi Emel Yüce'nin otel odasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüce'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için dün akşam otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yüce’nin cenazesi otopsinin ardından, görev yaptığı Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. 



Burada hastane çalışanları düzenlenen törende, mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı. Alınan helalliğin ve okunan duaların ardından Emel hemşire, defnedilmek üzere Altınordu içesi Akçatepe Mahallesi’ne gönderildi.

OTEL ODASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan, Yüce'nin otel odasında kaldığı yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen ancak anestezilerde kullanıldığı öğrenilen madde bulunmuştu.

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