Otel odasında taciz iddiasına soruşturma

Ankara'da yaşayan Kardelen Kamişli, geçen eylül ayında iş için gittiği Kırıkkale'de otelde kaldı. Kamişli, saat 02.30 sıralarında uyandığında odasında kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği Seyit Muhammet S.'yi gördü. Kamişli, korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı. Genç kadının şikâyeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede yer verilen teknik inceleme tutanağında Kamişli’nin kaldığı 221 numaralı odanın sürekli geçiş moduna tanımlandığı, bu nedenle odanın dışarıdan kapı koluna basmak suretiyle açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin kişinin rızası olmadan gece vakti odasına girip onu seyretmesi, sonrasında ayakkabılarını ve ceketini çıkartması, odadan çıkmamak için ısrarcı olması eylemlerinin cinsel saikle hareket ettiği kanaatini oluşturduğuna dikkat çekilerek 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'cinsel taciz' suçlarından 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede müştekinin, otel görevlisi ve sahibi hakkında tazminat davası açabileceği de belirtildi.

"Umarım yaşadıklarım göz önünde bulundurulur"

Kardelen Kamişli, DHA'ya yaptığı açıklamada, hala yaşadığı olayın etkisinde olduğunu ifade ederek, "İş yerim Kırıkkale'de. Saat kaç olursa olsun orada kalmıyorum artık ve dönüş yapıyorum. İş için sürekli şehir dışına çıkıyorum. Bu olayın bende yarattığı tahribat bir anda atlatılacak gibi değil. Otellere gidip kaldığımda ise sürekli kalkıp kapıyı kontrol ediyorum. Genelde de işi olmadığı zamanlar kardeşimle gidiyoruz, onunla kalıyoruz. Umarım içinde bulunduğum süreç mahkemede değerlendirilir. 17 Aralık'ta ilk duruşmam olacak. Umarım yaşadıklarım göz önünde bulundurulur ve aslında emsal bir karar alınmış olur. Çünkü günümüzde çok sayıda kadın tacize uğruyor. Daha kötü sonuçları da oluyor. Umarım emsal karar olur ve bir nebze su serpilir. Verilecek ceza benim hayatımı etkileyen bu durumu bir nebze de olsa hafifletir" diye konuştu.

Kardelen Kamişli, otel görevlisinin o gece kaldığı otel odası kartını sürekli geçiş moduna tanımladığının da ortaya çıktığını belirterek, "Hukuken bir sorumlulukları olması nedeniyle otele ve bana kartı veren görevliye tazminat davası açacağım. Umarım bu süreçte de yükümlülükler ve yapılması gerekenler dikkatle takip edilir ve bu şekilde bu olayın yaşanmasına da sebep olan kişiler cezasız kalmaz. Benimle birlikte odasına girilen iki erkek müşteri daha vardı. Onlara buradan çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen bu otel yükümlülüğünü yerine getirmedi ve daha kötü sonuçlanabilirdi. Kadın erkek değil, birey olarak yorumlamak gerekiyor bunu. Lütfen siz de gelin davamda tanık olun. Umarım onlar da cezai işlem yapılması için desteklerini sunacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA









HESABINA ERİŞİM ENGELİ İSTEMİŞLER





Kamişli ayrıca otel sahibi ile Seyit Muhammet S.'nin olayı Twitter'dan duyurduğu için sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce Twitter üzerinden gelen bildirim ile olaydan haberim oldu. Olayı Twitter'dan duyurduğum için hesabıma erişimin engellenmesi istenmiş. Olayı Twitter üzerinden duyurdum evet, duyurmasaydım belki de örtbas edilecekti, belki de hiç duyulmayacaktı. Bu sayede duyurulmasını sağlamaya çalıştım. Bu anlamda Twitter ve sosyal medyanın gücü olduğuna inanıyorum. Ve bu şekilde insanların ceza aldığını maalesef görüyorum. Umarım bu süreç olumlu bir şekilde işler ve bu duyurma çabası da sonuçsuz kalmayacaktır" diye konuştu.