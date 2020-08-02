Otel pansiyon ve etkinliklerde yer kalmadı

Bayram tatilinde yazlık bölgelerdeki turumuz devam ediyor. Arife ve bayramın ilk gününde Kaputaş Plajı, Patara Antik Kenti ve Fethiye Ölüdeniz’deki plajları ve tarihi bölgeleri gezdik. Dünyaca ünlü plajlarda yaşanan kalabalığa şahit olduk. Yine bayramın ilk gününde Fethiye’de çeşitli etkinliklere katıldık. İlk etapta yabancı turist az olduğu için gönlümüzce yamaç paraşütü ve dalış yapabileceğimizi düşündük. Ancak umduğumuz gibi olmadı.

Fethiye’de 500 TL’ye yapılabilen yamaç paraşütünde yoğunluk vardı. Görevliler bir gün önceden rezervasyonların dolduğunu söyledi. İşin ilginç tarafı yamaç paraşütüyle dağlardan aşağı süzülmek için 500 TL ödenmesi gerekirken, havada fotoğraf çektirmek için istenen ücret 200 TL’ydi. Görevlilerin verdiği bilgiye göre yamaç paraşütüyle uçan herkes fotoğraf çektirmek istiyordu. Asıl amaç instagram için en güzel pozu yakalamaktı.

Tam kapasite

Yamaç paraşütünü gerçekleştiremeyince hedefimizi derinlere çevirdik. 45 dakikalık dalış için 200 TL ödeme yaptık. İşin ustası olmadığımız için 10 metreye kadar dalışa izin verdiler. Su altında da fotoğraf için ayrı tarife uygulanıyordu. Buradaki fotoğraf ücreti ise 100 TL’ydi. Bu etkinlikleri yapan işletmecilerle yaşanan durumu konuşma imkânı da bulduk. 2 hafta öncesine kadar işlerin tam kapasite olmadığını söyleyen işletmeciler, bayramlar birlikte müthiş bir ivme yakaladıklarına dikkat çekti.

Günde en fazla 15 dalış gerçekleştirebilen işletmeciler, bayramla birlikte bu kapasitelerini doldurdu. Dalış hocaları en az 3 kişiyle dalış gerçekleştiriyordu. Eğer deniz üstünde hızlı bir motor tarafından çekilen ‘banana’ adı verilen deniz oyuncağına binmek isterseniz de kişi başı 85 TL ödemeniz gerekiyor. Jetski’lere maksimum iki kişi binilirken 10 dakikalık eğlencenin 300 TL olduğunu söyleyelim. Eğer yine ‘denizi ve muhteşem kıyıları kuşbakışı izliyim’ diye kafanızda bir düşünce varsa 300 TL’lik ödeme yapmalısınız.

Gecelik 500 TL

Akşamüstü tüm eğlencelere veda ederek Kayaköy’e doğru yola çıktık. Tarihi evlerin arasında bizim dışımızda gezen turistler de vardı. Fethiye’ye 10 dakika uzaklıktaki bu tarihi bölgedeki yeme-içme mekanlarında kalabalık bir durum hakimdi. Geceyi geçirmek için Kayaköy’den Akyaka’ya geçiş yaptık. Akşam saatleri olduğu için rahat bir yolculuk oldu. Yolculuğun rahatlığını ise sabah Akyaka’dan ayrılırken anladık.

Çünkü Akyaka yönüne doğru çok yoğun bir trafik vardı. Gece Akyaka’da konaklama yapacak yer bulmakta bir hayli zorlandık. Ne pansiyonlarda ne de otellerde boş yer vardı. Daha önceden kiralanan ve son anda iptal edilen bir ev olduğunu öğrenince hemen kiraladık. Bölgede 1 gece için konaklama ücreti ise ortalama 500 TL. Pansiyon ve otellerde de fiyatlar farklı değildi.

Sosyal mesafe ve maske unutulmuş

Bizi asıl şaşırtan durumu Akyaka’nın eğlence mekanlarında yaşadık. Çay bahçesi gibi mekanlar neredeyse tamamen boştu. Ancak kafe ve canlı müzik hizmeti veren işletmelerde oturacak yer yoktu. Akyaka merkezinde insan seli vardı.

Adım atmakta bile zorlanıyorduk. Sosyal mesafe kuralı çok eskide kalmış, maskeler unutulmuştu. Maskeleri doğru takmayanlar, gömleğinin düğmesine bağlayanlar, bileklik gibi kullananlar eleştirilirken, Akyaka’da maskeleri çenesin de dahi takanı neredeyse görmedik. Yine plajda kurulan masa ve sandalyelere de büyük ilgi vardı.

Adım atmakta bile zorlanıyorduk. Sosyal mesafe kuralı çok eskide kalmış, maskeler unutulmuştu. Maskeleri doğru takmayanlar, gömleğinin düğmesine bağlayanlar, bileklik gibi kullananlar eleştirilirken, Akyaka’da maskeleri çenesin de dahi takanı neredeyse görmedik. Yine plajda kurulan masa ve sandalyelere de büyük ilgi vardı.

Fethiye Ölüdeniz’de yamaç paraşütü yapmak için harekete geçiyoruz. 500 TL’ye yapılabilen yamaç paraşütünde yer bulamadık. Yamaç paraşütü yaptırmak için bir gün önceden randevu almamız gerektiğini öğrendik. Eğer yamaç paraşütü yapabilseydik havada fotoğraf çektirmek için 200 TL daha ödememiz gerekiyordu.

Sonrasında Fethiye’de dalış yaptık. Bunun için 200 TL ödeme yaptık. Denizaltında fotoğraf için bizden istenen ücret ise 100 TL’ydi. Denizde yapılan tüm etkinlikle müthiş ilgi görüyordu. Bayramın birinci gününde akşam saatlerinde Akyaka’ya giriş yaptık. Burada hiç beklemediğimiz kadar kalabalık bir görüntüyle karşılaştık. İşin ilginç tarafı buradaki herkes virüsü unutmuştu. Ne maske, ne sosyal mesafe..

500 TL'ye

- Yamaç paraşütü eskisi gibi yoğun. Bir gün önceden randevular ayarlanıyor. Yamaç paraşütü 500 TL 45 dk sürüyor.

- Fotoğraf 200 TL. Atlayıp da fotoğraf çektirmek istemeyen yok.

- Altı denizin dibini gösteren tekneler çok ilgi çekiyor.

- Parasaling de ilgi görüyor.

-Dalış 2 hafta öncesine kadar yoğunluk değildi. Normal ortalama 10-15 kişidir. Bu tamamen dolu anlamına geliyor. Her dalışta dalgıç 2-3 kişiyle iniyor. Bayram itibariyle asıl yoğunluk başladı. 200 TL. 10 metre derinliğe iniyorsun. Fotoğraf 100 TL.

- Saklıken’te safari de yapılıyor.

- Pazarlık yapınca yüzde 15-20 indirim yapıyorlar.

- Ölüdeniz’den sonra Kayaköy’e geçtik. Fethiye 10 dakika Fethiye’deki merkezde kalabalık göze çarpıyordu. Kayaköy’de yeme içme alanları doluydu.

-Kayaköy’den Akyaka'ya geçtik. Geldiğimizde 5-6 yerle konuştuk her yer doluydu. Kiralık ev bulamadık. Rezervasyonu 2 saat önce iptal eden birinin yerine geçtik. Evlerde fiyatlar gecelik 500 TL. Pansiyonlar da benzer fiyatlar var.

- Oda-kahvaltı.

Efes’te kalabalık ziyaret

Bayramın ikinci gününde son durağımız Efes antik kentine geldik. Geçmişte burada daha büyük kalabalıklara şahit olmuştuk.

Ancak yabancı turistin az olduğu bir dönemde gördüğümüz yoğunluk şaşırtıcıydı. Ağırlığı yerli olan turist grupları Efes’e gelmişti. Az sayıda da olsa yabancı turist grupları da vardı.

Hürriyet- Emre Eser



