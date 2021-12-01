Türkiye Otelci çiftin öldürülmesinde flaş gelişme!

Otelci çiftin öldürülmesinde flaş gelişme!

Türkiye

Otelci çiftin öldürülmesinde flaş gelişme!

İstanbul Avcılar'da otel işletmeciliği yapan karı koca Esra Yıldız ve Nuri Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme:
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Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda 11 Ekim 2021 tarihinde yanan lüks bir aracı söndüren itfaiye ekipleri söndürdü. Aracın içinde kan izleri görülünce polis harekete geçerek soruşturma başlattı. Polis lüks otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız(38)'ın boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis Nuri Yıldız'ı aramaya başlarken, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü, Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede başından tabancayla vurularak öldürülen cesedin Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yıldız çiftinin öldürülmesi ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 4 kişi hakkında da adli kontrol ile serbest kalmalarına karar verildi.

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL (DHA)

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