Otelde 2 gün boyunca zulüm! İstenen ceza belli oldu…

Otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu (40), bir yıldır birlikte olduğu Rus uyruklu Otevva Elvıra (47) ile 13 Mart’ta İstanbul Ataşehir’de bir otele gitti. Elvıra’nın iddiasına göre, ertesi gün yaklaşık bir buçuk litre içki içen Mutlu, “Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun” diyerek şiddet uygulamaya başladı. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan Elvıra’nın kanının bulaştığı ellerini yalayan Alp Mutlu, bir yandan da “Tadı ne güzel” ve “Rusya’ya gelip seni öldüreceğim, yüzünü keseceğim” diyordu. Mutlu, saatlerce süren işkenceye ertesi gün de devam etti. Yere düşen Elvira’nın başına tekme vurdu.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre; 15 Mart’ta Alp Mutlu sigara almak için dışarı çıkınca Elvıra hemen resepsiyona giderek polis çağırmalarını istedi. Elvıra’yı bir odaya götüren otel görevlisi, geri dönen Alp Mutlu’ya, “Burada seninki” dedi. Mutlu, otel görevlisi odadan çıkınca Elvıra’yı dövmeye devam etti. Elvıra’nın yardım çığlığını duyan otele gelen polisler kendisini hastaneye götürdü.

BİR HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

Gözaltına alınan Mutlu tutuklanırken, ifadesinde, “Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu. Ben de kendisine vurdum. Vurduğum için çok pişmanım. Ondan önce kendisine herhangi bir darp eylemim olmamıştır. Hiçbir şekilde kendisini zorla otelde tutmadım” dedi. Elvıra da bir hafta süren tedavisinin ardından ülkesine döndü.

‘YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKTU’

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen doktor raporunda, Elvıra’nın “Yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi. Mutlu’nun ‘tehdit’, ‘eziyet etme’ ve ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs’ suçlarından 4.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Otevva Elvıra’nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, “İddianame tahminlerimizin çok uzağında kaldı. Biz, öldürmeye teşebbüsten dava açılması gerektiğini düşünüyoruz ve görev itirazında bulunacağız” dedi.