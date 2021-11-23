Otelde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir otelde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine otele baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında otel sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme merkezine gönderildi.

Behçet DALMAZ/VAN (DHA)



