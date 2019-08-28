Otele gizlice girip Rus turiste dehşeti yaşattı

Olay, Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde 26 Ağustos Pazartesi günü meydana geldi. İddialara göre iş arama bahanesiyle otelleri gezen Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov, saat 16.00 sıralarında 5 yıldızlı otelin bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Mursagulov, odalardan birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Rus turist N.K.'ye (66) kendisini servis elemanı olarak tanıtıp, içeriden koku geldiğini ve kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

İçeri giren Mursagulov, kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Rus turistin bağırarak yardım istemesi üzerine, kattakiler odaya doğru koşarken, yakalanacağını anlayan İstanbul Mursagulov, kaçarak uzaklaştı.

TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARIP TURİST GİBİ DAVRANDI

Otel yönetimi Tekirova Jandarma Karakolu'na bilgi verdi. Hemen harekete geçen asayiş ekipleri, Mursagulov'u olaydan yaklaşık 1 saat sonra Tekirova Mahallesi'ndeki parkta tişörtünü çıkarmış ve turist gibi davranırken yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İstanbul Mursagulov, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İstanbul Mursagulov, 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklandı.

İstanbul Mursagulov'un 2017 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve o tarihten bu yana kaçak olarak Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

DHA