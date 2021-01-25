Türkiye Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızla ilgili odadakilerin ifadesi ortaya çıktı

Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızla ilgili odadakilerin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye

Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızla ilgili odadakilerin ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenilmişti. Otel odasında bulunan 4 kişi ifade verdi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Zerda Curka’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurmuş 

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan hayatını kaybeden genç kızın suç kaydı olduğu tespit edilirken, daha önceden cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurduğu da ortaya çıktı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Psikolojik sorunları vardı iddiası

Olayın ardından Kıraç polis merkezine götürülen olay anında odada bulunan 4 kişinin polise verdiği ifadelerde, otele eğlenmeye gittiklerini, Zerda’nın koşarak kendisini balkondan aşağı attığını söyledikleri öğrenildi. Verilen bu ifadeler arasında Zerda’nın psikolojik sorunları olduğu iddiası da yer aldı.

İlgili Haberler
Kumarhaneyi basan polis, bir şüpheliyi akla gelmeyecek yerde bulduKomşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın intihar etti


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Hakan Çelik
Rekorda Türkiye etkisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Akılsız dost
Rauf Tamer
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kumarhaneyi basan polis, bir şüpheliyi akla gelmeyecek yerde buldu