Olay saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Zerda Curka’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurmuş

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan hayatını kaybeden genç kızın suç kaydı olduğu tespit edilirken, daha önceden cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurduğu da ortaya çıktı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Psikolojik sorunları vardı iddiası

Olayın ardından Kıraç polis merkezine götürülen olay anında odada bulunan 4 kişinin polise verdiği ifadelerde, otele eğlenmeye gittiklerini, Zerda’nın koşarak kendisini balkondan aşağı attığını söyledikleri öğrenildi. Verilen bu ifadeler arasında Zerda’nın psikolojik sorunları olduğu iddiası da yer aldı.



