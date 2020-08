Otelin açılışını dostlarıyla kutladı

COVID-19 sebebiyle otel rezervasyonları iptal olunca turizm sektörü büyük darbe almış birçok otel açılamamıştı. Marmaris Palace Grand Yazıcı da açılamayanlardan biriydi. Temmuz ortalarında turizm sektörü yeniden canlanmaya başlayınca Efsun Yazıcı otelini pandemi kurallarına uygun hale getirip açtı. Önceki gün de yakın arkadaşlarına bir davet verip ağırladı.

'ALAÇATI PAZARINA BAYILIRIM’

İş insanı Emre Kurttepeli’nin eşi, ‘C24 Gallery’nin sahibi Maide Kurttepeli Kurban Bayramı’nı Alaçatı’da geçirecek. Maide’ye Alaçatı Pazarı’nda alışveriş yaparken rastlayınca çok şaşırdım. Malum, ünlüler pek halk pazarına gitmez. Maide’ye “Pazarda ne işin var?” diye sordum. “Ben İzmirliyim. Bu pazara 25 senedir gelir alışveriş yaparım. Buradaki meyve ve sebzeler hem organik hem de ucuz” cevabını verdi.

ÜNLÜLERLE YAZ TATİLİ

Halkla ilişkiler şirketi sahibi, cemiyet hayatının renkli yüzlerinden Mine Kalpakçıoğlu, Cape Bodrum Otel’in tanıtım görevini üstlendi. Haziran ayı başından beri cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini, otelde misafir edip hem onlara oteli tanıtıyor hem de dostlarının güzel bir tatil geçirmesi için çabalıyor. Sosyetik sima Alara Koçibey ve Gülben Ergen de Mine Hanım’ın misafir ettiği isimlerden.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR

Oyuncu Hande Ataizi 47 yaşında ama fit fiziğiyle genç kızlara meydan okuyor. Tabii bunun en büyük sebebi, her gün düzenli spor yapması. Oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum’da tatil yapan Hande’nin, sabah sporuna oğlu Leon da eşlik ediyor. Hande ile konuştum. “Ağaç yaşken eğilir. Oğlumun sağlıklı, zinde, dinç olması ve spor ahlakı edinmesi için programlarıma onu da dahil ediyorum. Böylelikle Leon’a hem sporu sevdiriyorum hem de birlikte çok eğleniyoruz” dedi.

‘KAPTIM MAKASI’ POZU

Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte konserler, plaj partileri yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bundan en büyük payı alanlardan biri de müzik dünyasının harika çocuğu Ozan Doğulu oldu. Haftanın hemen her günü ünlü bir plajda çalan Ozan, geçen gün bir gün batımı partisinde çalmak için sevgilisi Kübra Hera Aslan ile Bozcaada’ya gitmişti. Sevgililer parti bittikten sonra ‘Madam Eleni’ adlı işletmenin önünde bu hatıra fotoğrafını çektirdi.

'HER ŞEY GÜZEL OLACAK’

Siyah-beyazlı ekibi 7. sıradan alıp ligi 3. sırada bitiren Sergen Hoca’ya Çeşme ‘The Beach of Momo’da rastladım. Tatil ve eğlence hayatında hep kalabalık kız arkadaş gruplarıyla gördüğüm Sergen Hoca’nın yanında bu kez üç erkek arkadaşı vardı. Sergen Yalçın’ı tebrik edip yeni sezonda neler olacağını sordum. Sergen Hoca “Zor bir dönem geçirdik ama hak ettiğimiz yere geldik. Kendime güveniyorum. Önümüzdeki sezon da şartlar ne olursa olsun taraftar harika bir Beşiktaş izleyecek” dedi.

KARŞINIZDA ‘PLAj KOVBOYU’ ÇİDO

Cemiyet hayatının renkli simalarından Çiğdem Kayalı’ya Çeşme'deki ‘The Beach of Momo’da rastladım. Kendine has giyim tarzı ile her daim adından söz ettiren Çiğdem, kovboy şapkası, işlemeli çin gömleği ve çizmesiyle plajın yine ilgi odağıydı. Plaj Kovboyu Çiğdem, DJ eşi Uğurcan Kaya ve Arnavutköy’deki ‘Angelo Grande’nin ortağı Vefa- Cafer Palamut ile tatiline Bodrum ve Cunda'da devam edecekmiş.