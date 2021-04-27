Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecine girileceğini duyurdu. 29 nisan saat 19:00 ile 17 Mayıs saat 05:00'da sona erecek tam kapanmada otel rezervasyonları konusu merak edildi.

OTELLER AÇIK MI?

Otellerin son durumu için İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.'' dedi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi yayınlandı.

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamalarda muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.