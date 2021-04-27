Türkiye Oteller kısıtlamada açık mı? Otel rezervasyonları kısıtlamadan muaf olacak mı?

Oteller kısıtlamada açık mı? Otel rezervasyonları kısıtlamadan muaf olacak mı?

Türkiye

Oteller kısıtlamada açık mı? Otel rezervasyonları kısıtlamadan muaf olacak mı?

Otel rezervasyonları da tam kapanma kararından etkilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tam kapanma kapsamında otel rezervasyonları yapılacak mı? Oteller kapanmadan muaf mı? 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında oteller açık mı?

27 Nisan 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecine girileceğini duyurdu. 29 nisan saat 19:00 ile 17 Mayıs saat 05:00'da sona erecek tam kapanmada otel rezervasyonları konusu merak edildi.

OTELLER AÇIK MI?

Otellerin son durumu için İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.'' dedi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi yayınlandı. 

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar kısıtlamalarda muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceklerdir.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tam kapanmada bankalar açık olacak mı? Bankalar çalışıyor mu?