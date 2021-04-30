Ekonomi Otellerde konaklama hizmetine KDV indirimi! Süre uzatıldı

Otellerde konaklama hizmetine KDV indirimi! Süre uzatıldı

Ekonomi

Otellerde konaklama hizmetine KDV indirimi! Süre uzatıldı

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1’e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

30 Nisan 2021, Cuma 11:22 Son Güncelleme:
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1’lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacak. Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021’e kadar yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

AA

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