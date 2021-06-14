Otizm hakkında doğru bilinen yanlışlar

Otizm spektrumundaki tüm bireyler tıpkı tipik gelişen bireyler gibi biriciktir. Aralarında üstün yetenekleri olanlar olabildiği gibi farklı bilişsel alanlarda zayıflıkları olan bireyler de olabilir. Ikinci bir yanılgı da otizmin zamanla kendiliğinden geçeceğidir.





Oysa otizm zamanla geçmez, aksine eğer erken yaşta tespit edilmezse çocuğun belirtilerinin günlük hayata yansımaları artarak problemlere yol açar. Ne kadar erken teşhis edilirse ve eğitime başlanırsa o kadar çok fayda sağlanır. Bir başka yanlış bilgi otizmli bireylerin hiç sosyalleşme ihtiyacının bulunmadığıdır. Spektrumdaki kişilerin iletişim kurma, sosyalleşme ve duyguları ifade etmekte zorluk yaşıyor olmaları, böyle bir istek ve ihtiyaçlarının hiç olmadığı anlamına gelmez. Bu yanlışları düzelterek otizm konusundaki farkındalığımızı arttırabilir ve daha kapsayıcı bir tutum sergileyebiliriz.