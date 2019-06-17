Otizm hastası Remzi kendi markasını kurdu

Bu süreçte kendi markası olan ‘Remo’yu da abisi Tayfun’un desteğiyle kuruyor. Eserlerini yaparken şu an Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesinin atölyelerini kullanıyor. Remzi’nin elinden geçen bardak, tabak, seramik, eşarp, porselen, kupa ve tablolar internet üzerinden de alıcı buluyor.

ANNESİ PROFESÖR

Remzi’nin annesi Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi bir Profesör. Otizmle ilgili yaptığı çalışmaları bir kitapta topladı. Anne Yılmaz, “Remzi’nin ilgi alanını keşfetmek, onu da iyileştirdi. Onu diğer insanlardan farklı biri olarak görmüyoruz. Yani onun engeli ayrı, onun sadece kişisel kapasitesi ve yetenekleri farklı, toplum da zaten farklı insanlardan oluşmakta” diyor.

KENDİSİNİ SANATLA İFADE EDİYOR

Remzi'nin abisi Tayfun Yılmaz da özel yeteneğin keşfi sonrası gelişen süreci şöyle anlattı: “Marka çalışmamızda Remzi’nin yaptığı çizimleri cam ve porselenden bardak ve kadehlere işletip sunuyoruz. Kardeşim konuşma zorluğu yaşadığı için duygu, düşünce ve hayallerini sanatla ifade ediyor. Yolda yürüyen bir kadın, hayalet, çizgi filmdeki bir örümcek, çatıdaki bir adam, sakallı bir amca, kardeşimin çizimlerinde yerini alabiliyor.”