Otizm hastası Remzi kendi markasını kurdu
Remzi bir otizm hastası. Şu an 19 yaşında ve üniversiteye hazırlanıyor. Ailesi özel yeteneklerini keşfettiğinde daha 11 yaşındaydı. Seramik ve cam ürünleri üzerine hayal kahramanlarının ve örümceklerin resimlerini çiziyor. Kilden müthiş heykeller yapıyor. İstanbul ve Ankara’nın ardından ünü Avrupa’ya yayılınca yoğun talep üzerine Norveç’in başkenti Oslo’da da bir sergi açıyor. / Murat Gülderen'in haberi...
Bu süreçte kendi markası olan ‘Remo’yu da abisi Tayfun’un desteğiyle kuruyor. Eserlerini yaparken şu an Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesinin atölyelerini kullanıyor. Remzi’nin elinden geçen bardak, tabak, seramik, eşarp, porselen, kupa ve tablolar internet üzerinden de alıcı buluyor.
ANNESİ PROFESÖR
Remzi’nin annesi Hacettepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi bir Profesör. Otizmle ilgili yaptığı çalışmaları bir kitapta topladı. Anne Yılmaz, “Remzi’nin ilgi alanını keşfetmek, onu da iyileştirdi. Onu diğer insanlardan farklı biri olarak görmüyoruz. Yani onun engeli ayrı, onun sadece kişisel kapasitesi ve yetenekleri farklı, toplum da zaten farklı insanlardan oluşmakta” diyor.
KENDİSİNİ SANATLA İFADE EDİYOR
Remzi'nin abisi Tayfun Yılmaz da özel yeteneğin keşfi sonrası gelişen süreci şöyle anlattı: “Marka çalışmamızda Remzi’nin yaptığı çizimleri cam ve porselenden bardak ve kadehlere işletip sunuyoruz. Kardeşim konuşma zorluğu yaşadığı için duygu, düşünce ve hayallerini sanatla ifade ediyor. Yolda yürüyen bir kadın, hayalet, çizgi filmdeki bir örümcek, çatıdaki bir adam, sakallı bir amca, kardeşimin çizimlerinde yerini alabiliyor.”