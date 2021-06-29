Çocukluk Otizm ve kapsayıcı eğitim

Otizm ve kapsayıcı eğitim

Çocukluk

Otizm ve kapsayıcı eğitim

Kapsayıcı eğitim felsefesine göre otizm sahibi öğrencilerin ilgi çeşitlilikleri ve farkları okul hayatını zenginleştirir. Bu felsefede özel ihtiyaçları olan çocukları diğer öğrencilere benzetme amacı güdülmez; bunun yerine farklılıklarına değer gösterilir.

29 Haziran 2021, Salı 12:32 Son Güncelleme:
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Sınıf içinde kapsayıcı bir pedagojinin benimsenmesi öğrencileri etiketlendirmeden özel ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi gerektirir. Öğretmenlerin otizmle ilgili bazı özel eğitim bilgilerine hâkim olması bir avantaj olabilse de; otizmli öğrenci en çok bir parçası olduğu bütün içinde kendini geliştirebilir. Bu yüzden otizmde kapsayıcı eğitimin altın kurallarından biri karşılıklı öğrenmeye değer vermektir. Otizm beraberinde öğrenciden akademik ve sosyal beklentilerin düşmesini de getirebilir. Öğrenciden beklentinin düşük olması ise yapabileceklerinin altında kalmasına neden olabilir. O yüzden otizm sahibi öğrenciyle çalışırken onların sınırlarına ve ihtiyaçlarına saygı göstererek kendilerini geliştirmelerine teşvik etmek gerekir. Böylece sınıf içinde otizmin söz hakkı aldığından emin olabilir ve bize öğretebileceklerini anlamaya başlayabiliriz.

 

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