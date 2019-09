Otizm’de iletişim becerilerini artırmak mümkün!

Beyin gelişimi ve işleyişindeki farklılıktan kaynaklanan otizm, belirtileri bebek büyürken çok erken aylardan itibaren göze çarpmaya başlar. Çocuk - Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir? sorularına yanıt verdi.

Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, Otizm’in beyin gelişimi ve işleyişindeki farklılıktan kaynaklandığını ve çocukluk döneminde ortaya çıktığını söyledi.

Otizm’de erken teşhis ve eğitimlerle olumlu yönde ilerlemeler elde edildiğini belirten Gökten, “Otizm tedavisinde uygun eğitim ve terapilerle sosyalleşme ve iletişim becerilerinde önemli aşamalar kaydedilebiliyor” dedi.

OTİZM HER ÇOCUKTA FARKLI BELİRTİLER GÖSTEREBİLİR

Otizm’in genetik ve çevresel sebeplerin etkileşimi sonucunda ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Emel Sarı Gökten otizmin farklı görünümlerine de dikkat çekiyor. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten; şunları söyledi:

“Otizm belirtileri bazen bebek büyürken çok erken aylardan itibaren göze çarpmaya başlar. 3 aylıkken göz teması kurmaması, annesine gülümsememesi, 6 aylıkken hiç ses çıkarmaması gibi belirtiler görülebilir. Ancak her çocuk aynı dönemlerde aynı belirtileri göstermez. Bazen belli bir yaş dönemine kadar normal bir çocuk gibi gelişim gösterebilir. Genellikle 2 yaş civarında, söylemeye başladığı kelimeleri artık söylememe, ismine tutarlı tepki göstermeme, göz kontağı kurmasında azalma, kendi etrafında dönme ya da dönen şeyleri izleme gibi belirtiler ortaya çıkmaya başlar.

Otizm belirtileri yaşla birlikte değişiklikler gösterebilir. Eğitim ve terapilerle belirtilerinde azalmalar olan çocuklarda sosyal iletişim becerilerindeki gerilikler ve okul döneminde akademik başarıda düşüklük gibi sorunlar daha fazla ilgi çekmeye başlar. Ergenlik ve sonrasındaki dönemde ise huzursuzluk, öfke kontrol sorunları ve davranış problemleri tabloya eklenip görünümü daha karışık hale getirebilir.

Bazı çocuklarda yaş ilerledikçe ve eğitimlerin de etkisiyle otizm belirtileri oldukça azalabilir. Eğitim ve terapi desteği sağlanırken her çocuk kendi özellikleriyle değerlendirilmeli, hangi alanlarda sorunlar yaşadığı netleştirilmeli ve her çocuğa ihtiyacı olduğu alanlarda destek sağlanmalıdır. Otizm tek bir tedavinin her çocukta başarıya ulaşabildiği tek bir klinik sendrom değildir.”

OTİZM DOĞUMDAN KISA SÜRE SONRA FARK EDİLEBİLİR!

Otizm’in bebeğin doğumundan birkaç ay sonra bile fark edilebileceğini belirten Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “En önemli belirtiler; göz teması kurmaması ve seslenildiğinde dönüp bakmamasıdır. Bebeğin annesinin ilgisine cevap vermemesi, göz teması kurmaması, 6-7 ay sonrasında ses çıkarmaması, kendi dünyasında gibi görünmesi, 1 yaşına geldiği halde ismine tepki vermemesi durumunda bir uzmana danışmakta fayda vardır. Otizm’de erken tanı ve tedavi ile önemli gelişmeler sağlanabilir. O nedenle belirtiler fark edildiği anda zaman kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir” diye konuştu.