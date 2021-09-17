Otizmli çocuklar için tiyatro ve konser düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Otizm Vakfında düzenlenen etkinliğe, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Sosyal İşler Ataşesi Yvonne Kokx, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinliğin başında, Hollanda Kraliyeti katkılarıyla hazırlanan, Rindert Kromhout tarafından yazılan ve Vedat Çiftçi tarafından uyarlanan "Bir Kocaman Eşek" müzikal çocuk oyunu sahnelendi.

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği ailelere duyurduklarında olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Çayan, benzer etkinliklerin önemine işaret ederek "Normal koşullarda biz çocuklarla sinemaya, tiyatroya zor gideriz. Bu sosyal ortamlara girmek zordur, lokantaya bile girmekte zorlanırız. Ancak kendi yerimiz olduğu için çocuk burayı biliyor, tanıyor, öğretmeni yanında. Güvenle burada durabiliyor." dedi.

Günlük yaşamda rutine bağlı olma, aynı ortamda bulunma ve değişikliğe açık olmama gibi durumların otizmin tipik özelliklerinden olduğuna dikkati çeken Çayan, farklılıkların çocukların yaşama uyumunu da artırdığını ifade etti.

Çocukların tiyatroyu keyif alarak izlediğini ve benzer etkinlikleri sürekli yapmaya çalıştıklarını aktaran Çayan, "Vakfın amacı sadece akademik eğitim değil. Bizim önceliğimiz her zaman yaşam becerileri ve öz bakım becerileridir. Çocuklar kendi kendine yetebilsinler diye çaba gösteririz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe aracılık eden Yiğit Ali Açıkgöz'ün babası Devrim Açıkgöz de müzik öğretmeni olduğunu ve Otizm Vakfıyla 3 ay önce tanıştığını söyledi.

Daha önce oğlunun gittiği okullarda çocukların eğlenmesi için benzer etkinlikler yaptığını anlatan Açıkgöz, bu etkinliği özel çocuklara yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Açıkgöz, velilerin uzun zamandır çocuklarıyla vakit geçirmediğini, bu nedenle hem çocuklar hem de veliler için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

NORMALDE ÇOK HAREKETLİDİR, OTURUP GÖSTERİYİ İZLEDİ

9 yaşındaki Emre'nin annesi Nurdan Bulmuş, normalde çocuklarının salgın öncesinde dahi benzer etkinliklere katılmadığına dikkati çekerek çocukların eğlendiğini görmenin mutlu edici olduğunu ifade etti.

Herhangi bir gösteriye gittikleri zaman otizmli çocukların kalabalıktan rahatsız olduğunu anlatan Bulmuş, kendi ortamlarında böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin güzel olduğunu dile getirdi.

Bulmuş, oğlu Emre'nin 9 yaşına gireceğini ve henüz ikinci kez böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek "Normalde oğlum çok hareketlidir, şimdi oturmuş gösteriyi izliyor. Ben çok mutlu oldum ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Tiyatronun ardından etkinlik, bazı velilerden oluşan grubun konser vermesiyle sona erdi.