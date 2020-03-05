Otizmli çocuklar Niloya ile doyasıya eğlendi

İçimizden biri olan çocukların sevgilisi Kaynak Holding’in global çaptaki lisanslama şirketi Sentries’e bağlı Niloya, Sürat Kargo ve Tohum Otizm Vakfı birlikteliğiyle başlatılan “Koşulsuz Sevgi Taşıyoruz Projesi” kapsamında 100 çocuk ile bir araya geldi. Hastalıklarını bir an olsun unutturan ve farkındalık sağlamaya çalışan etkinlik, renkli anlara sahne olurken, minik izleyiciler gönüllerince eğlendi.

Sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz

Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılması kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla yut içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunan Tohum Otizm Vakfı’na bir destek de Sürat Kargo’dan geldi. Şirketin, vakfın tüm kargolarını ücretsiz olarak alıcılara ulaştıracağını dile getiren Sürat Kargo Genel Müdürü Mehmet Dedeoğlu,“ Bir süredir yürüttüğümüz “Koşulsuz Sevgi Taşıyoruz Projesi” çocukların eğitimi, kadın istihdamı, çevre duyarlılığı, sokak hayvanlarının korunması gibi çevremize ve toplumumuza duyarlı sosyal sorumluluk projeleri üretilmesini destekliyoruz. Bu çerçevede Tohum Otizm Vakfı ile önemli iş birliğine imza attık. Toplumda otizm spektrum bozukluğunun bir hastalık gibi görüldüğünü ve son yıllarda bu durumun düzelmesi için birçok kişi ve kurumun çaba gösteriyor. Bundan sonra biz de otizme ilişkin her türlü kampanya ve çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dünya'da her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ise, “Bugün dünyada her 59 çocuktan 1’I otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizme, farkındalık yaratabilmek ve otizmli çocukların eğitime kavuşmaları, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarına destek olmak adına Sürat Kargo Tohum Otizm Vakfı için çok kıymetli bir destek verdi. “Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız” diyerek yanımızda yer alan taşıma sponsorumuz Sürat Kargoya yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.