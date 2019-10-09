Otizmli çocuklara özel eğitim sınıfı

Sınıfların ilki Mardin Artuklu’da açıldı. Özel eğitim sınıfı açılan illerde öğretmenlere bu özel materyalleri kullanarak öğrencileri ile nasıl daha verimli çalışabileceklerine yönelik eğitimler de veriliyor. Voonka Kids, Özel Eğitim Sınıfı Donatma Projesi kapsamında Anadolu’nun her yerine özel eğitim sınıflarının oluşturulmasını hedefliyor.