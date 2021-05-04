Türkiye Otizmli Kerim Can Güney'den güzel haber geldi

Otizmli Kerim Can Güney'den güzel haber geldi

Türkiye

Otizmli Kerim Can Güney'den güzel haber geldi

Gelen bir son dakika haberine göre, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.

04 Mayıs 2021, Salı 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde cumartesi saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can’ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can Güney’in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Otizmli Kerim Can Güney, bugün arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.

DHA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı üreticilerinin korkunç talepleri
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
ABD ile bu kez iş ciddi görünüyor
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zihin açıklığı
Rauf Tamer
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER LGS için yeni örnek sorular yayınlandı! İşte 2021 mayıs ayı LGS örnek soruları…