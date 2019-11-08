Otizmli öğrencilerin 'yuhalandığı' okulun müdürü açığa alındı

Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.

Başka okula gönderilmeleri istendi

Okulda 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor.

Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi.

Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. İddialar arasında, otizmli öğrencilerin, diğer öğrenciler ve veliler tarafından yuhalanması da var.

Bakan Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Olayla ilgili Ankara'dan müfettiş grubu görevlendirdik. Soruşturma hassasiyetle sürüyor. Akranlarıyla birlikte otizmli çocuklarımızın destek alması için kolaylaştırıcı kişi ile ilgili çalışmalarımızı da yakında kamuoyuna açıklayacağız. Toplumu bilinçlendirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.







