Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmişti.

İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edildi.

Yaşanan bu skandal büyük tepkiye neden oldu.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor.

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Bakanlığın, olayı araştırması için müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Müfettişlerin öncelikle okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önündeki paravanda yer alan 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırılmasını sağlayacağı belirtildi.





'Çocuğumun hayatıyla oynuyorlar'

İsmini vermek istemeyen otizmli öğrenci velisi şunları söyledi:

“Müdür otizmli yazısını daha sabah sildi. Benim çocuğumun kime zararı var. Biz kaynaşmak istiyoruz. Çocuklarımız kaynaşsın diye buradayız. Buradaki çocuklar istemiyormuş. Normal çocuklar bizim gözümüzde altın gibi. Onlarla kaynaşsınlar, onlardan bir şey öğrensinler diye buradayız. Bu okula geleli 2 ay oldu. Geldiğimde müdür bana dedi ki, sen bu okuldan git. Sınıf yok, öğretmen yok. Ben de milli eğitime gittim. Öğretmen ve sınıf istedim, açtılar. Benim çocuğum başlayalı 2 ay oldu, 3’üncü öğretmen oldu. Benim çocuğum bir öğretmene alışmadan diğer öğretmene gitti. Daha sonra diğerine geçti. Bununla 3’üncü öğretmen oldu. Çocuğumun hayatıyla oynuyorlar. Çocuklarımızı bu okulda istemiyorlar. Okul da, veliler de sıkıntı çıkarıyor. Müdür bizim yanımızda değil, bizi dışlıyor. Onlardan yana oluyor."

“Çocuklarımız koridor dışına çıkamıyor"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergül Arık konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çocuklarımızın mağduriyetini diye getirmek için buradayız. Okul yönetimi ve normal eğitim gören çocukların aileleri bu çocukları burada istemiyor. Örgütlenmişler. Çocuklarımız koridordan dışarı çıkamıyor, arka kapı kullanılıyor. Akranları ile kaynaştırılmak bir tarafa, sürekli ötelendiler. Veli odamızda da akşama kadar buradalar. Okul yönetimi ve mahalle muhtarımız üzerimize yürüdü. Hakaretler etti. İstemiyoruz mahallemizde sizi dedi. Bunu yapan mahalle muhtarı. Yuhalandık. Bu konuda destek istiyoruz."





“Tek suçumuz otizmli çocuk annesi olmak"

İsmini vermek istemeyen bir diğer otizmli çocuk annesi şunları söyledi:

“Benim çocuğum 6 yaşında. Bizim çocuklarımızın görüntü ve hareketleri normal çocukların psikolojisini bozuyormuş. Bu açıklama ile üzerimize yürüdüler, yuhalandık. Bizim çocuklarımıza engelliler diye bağırıldı. Muhtar hakaret ve küfür etti. Bütün arkadaşlarımız şahit ve videoları da var. Kendisinden şikayetçiyiz. Valimizden Allah razı olsun bizim arkamızda. Ama bu yaptıkları yanlarına kalmasın istiyoruz. Üzerimize yürüdüler, hakaret edip küfrettiler. Tek suçumuz otizmli çocuk annesi olmaksa; onlara da sormak istiyorum, yarının garantisi var mı? Yarın şuradan çocuğun başını düşüp vursa, kaza geçirip engelli konumuna düşebilir. O zaman yine yanında biz olacağız."





Aksaray Valiliği'nden açıklama

Aksaray Valiliği ise iddiaları yalanlayarak olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Aksaray merkez Mehmetçik İlkokul'unda 32 derslik mevcut olup, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır eğitimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayınlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''









DHA / İHA