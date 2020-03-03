Oto hırsızlarına karşı uyanık olun!

Türkiye’de hırsızlar günde ortalama 100 araç çalıyor. Her 10 araçtan 7’si hırsızlığa karşı özel bir donanıma sahip değil. Bu da onların ekmeğine yağ sürüyor. Generali Sigorta, oto hırsızlarının son dönemlerde en sık başvurduğu yöntemleri ve bunlardan nasıl korunulacağını açıkladı. İşte en çok başvurulan yöntemler ve alınabilecek basit önlemler... En sık kullanılan taktiklerin başında aracı bir çekiciyle çekmek geliyor. Hırsızlar, ele geçirdiği çekici aracılığıyla birden fazla aracı gün içerisinde çalıyor. Her saniye birilerinin aracı çekildiği için şüphe uyandırmıyor. Eğer aracınızın çekildiğini görüyorsanız, müdahale etmekten çekinmeyin. Çünkü yasal olarak araç sahibi aracın yanına geldiği anda araç çekilme işlemi sadece cezaya dönüşüyor. Aracınızı çeken hırsızlar ise, çekicinin plakası ve araç marka-modelini alarak polise bildirin.

ATM yakınında tuzak

En büyük hatalardan biri de kısa işler için duraksandığında aracı kilitlememek. Bu dikkatsizlik, ATM yakınlarında araç sahiplerini izleyen hırsızlar için bir davetiye olup, kullandığınız aracı ele geçirme fırsatı vermektedir. Hemen halledilmesi düşünülen işlerde dahi camları kontrol edin ve aracınızı mutlaka kilitleyin.

Görevli rolü yapıyorlar

Özellikle yoğun ve kalabalık alanlarda pusuda bekleyen araç hırsızları, otopark, AVM, hastane ve market gibi sosyal kullanım alanlarında görevli rolü yaparak aracınızı ele geçirebilirler. Kalabalık alanlarda günlük hayatın getirdiği bir anlık dikkatsizlik tatsız sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla görevli kişiden anormal davranışlar ve resmi olmayan bir izlenim seziliyorsa, mutlaka dikkatli olunmalıdır.

Kopya anahtar

Hırsızların akıl almaz yöntemlerinden biri de otopark, otoservis, araç yıkama ve araç bakım istasyonlarına bırakılan araçlardan orijinal anahtarları çalarak kopyasını çıkarma yöntemidir. Daha sonra orijinal anahtarı yerine bırakarak sürücüyü takip eden araç hırsızları, imkan bulduğu alanda da kopya anahtar ile aracı ele geçirmektedir. Bu yöntemin kurbanı olmamak için mutlaka dikkatli davranılmalı ve otoservis, araç yıkama, araç bakım servisi gibi istasyonlarda güvenilir kurumlar tercih edilmedir.

Çarp-çal taktiği

Hırsızların araç çalma taktiklerinden biri olan çarp-çal taktiği, özellikle organize şekilde iş yapan hırsızlar arasında kullanılan bir taktik. Hırsızlar, araç sürücüsünü araçtan çıkarmak için küçük çaplı kaza meydana gelmesini sağlıyor ve olay karşısında dikkati dağılan sürücünün araçtan çıkmasını bekliyor. Araçtan çıkan sürücü anahtarını kontakta unutup, aracı kilitlememişse gruptaki bir başka hırsız aracı çalıyor. Küçük çaplı kazalarda dikkatli olun.

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