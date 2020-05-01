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Ekonomi Otobüs biletine 'Fahiş fiyat' önlemleri

Otobüs biletine 'Fahiş fiyat' önlemleri

Ekonomi

Otobüs biletine 'Fahiş fiyat' önlemleri

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası otobüs sefer sayıları azalırken, bunu fırsata çeviren bazı firmalar vatandaşlara fahiş fiyatlarla bilet satışı yapmaya başlamıştı.

01 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Bilet fiyatları 2-3 kat artmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bunun önüne geçmek için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Yaptığımız düzenlemeyle karayoluyla yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini belirleyerek, vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.

Bu dönemde bazı işletmelerin otobüs dolmadan yola çıkmadığına ve bunun da uzun beklemelere neden olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi:

Üç aylık geçici tedbir

  • Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık.
  • Böylece vatandaşlarımızın ’otobüs dolsun’ diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz.
  • Tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar seferlerini, bilet almış yolculara erken haber vermek kaydıyla 2 saat öncesinden değiştirebilecek.
  • UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran’a erteledik.


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