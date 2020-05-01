Otobüs biletine 'Fahiş fiyat' önlemleri

Bilet fiyatları 2-3 kat artmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bunun önüne geçmek için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Yaptığımız düzenlemeyle karayoluyla yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini belirleyerek, vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.

Bu dönemde bazı işletmelerin otobüs dolmadan yola çıkmadığına ve bunun da uzun beklemelere neden olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, alınan önlemlerle ilgili şunları söyledi:

Üç aylık geçici tedbir

Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık.

Böylece vatandaşlarımızın ’otobüs dolsun’ diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz.

Tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar seferlerini, bilet almış yolculara erken haber vermek kaydıyla 2 saat öncesinden değiştirebilecek.

UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran’a erteledik.







