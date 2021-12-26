Türkiye Otobüs durağında facianın eşiğinden dönüldü! Her şey bir anda oldu..

Otobüs durağında facianın eşiğinden dönüldü! Her şey bir anda oldu..

Türkiye

Otobüs durağında facianın eşiğinden dönüldü! Her şey bir anda oldu..

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

26 Aralık 2021, Pazar 19:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, özel halk otobüsü sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli)(DHA)

İlgili Haberler
Bir pitbull vahşeti daha! 2 yaralıMektup yazdı, sonrası korkunç... Yakınları kahroldu


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir pitbull vahşeti daha! 2 yaralı