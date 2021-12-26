Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, özel halk otobüsü sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli)(DHA)



