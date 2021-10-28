Türkiye Otobüs durağındaki iğrenç teklife hapis cezası! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Otobüs durağındaki iğrenç teklife hapis cezası! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Türkiye

Otobüs durağındaki iğrenç teklife hapis cezası! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Kayseri’de 32 yaşındaki N.B otobüs durağında beklerken A.Y isimli kişinin kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu söyledi. A.Y ifadesinde suçlamayı reddetse de hapis cezasına çarptırıldı. İşte N.B'nin ifadesi ve verilen ceza...

28 Ekim 2021, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Melikgazi ilçesinde 6 Nisan günü otobüs durağında bekleyen N.B. isimli kadın, daha önce de sürekli kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü A.Y. ile karşılaştı. A.Y., iddiaya göre N.B.’ye cinsel ilişki teklifinde bulundu. N.B.’nin şikayeti üzerine A.Y. hakkında ‘Cinsel taciz’ suçlamasıyla dava açıldı.

"KENDİ KENDİME KÜFREDİYORDUM"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında N.B. ile sanık A.Y. salonda hazır bulundu. Sanık A.Y., “Otobüsten indim. Nişanlım ile tartıştım. Kendi kendime küfrediyordum. Mağdur ile yan yana geldik. Beni yanlış anladı. Suçlamayı kabul etmiyorum” diye kendisini savundu.

Şikayetçi olduğunu belirten N.B. ise, “İşe gidiyordum. Bana dönerek ahlaksız sözü söyledi. Şikayetçiyim” dedi.

8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık A.Y.’yi, ‘Cinsel taciz’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın suça meyilli olduğu gerekçesiyle cezasına hiçbir indirim maddesi uygulamadı.


 

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yok artık...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kız çocuğunu soyup fotoğraflarını çekmişti! Ankara'daki sapık için istenen ceza!