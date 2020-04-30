Otobüs firmaları için yeni düzenleme geldi
Corona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fahiş fiyattan yolcu taşınması üzerine duruma el koydu.
30 Nisan 2020, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirdi.
Karaismailoğlu açıklamasında “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.
İHA