Otobüs fiyatları isyan ettirdi

Koronavirüs salgını sürecinde fiyatları 1.000 liraya kadar ulaşan otobüs biletleri için tavan fiyat uygulamasına gidilmişti. Buna göre; 101 kilometre başına bilet ücreti olarak 100 TL, Türkiye’nin en uzak mesafesi baz alındığında ise en yüksek bilet ücreti 400 TL olarak belirlenmişti. Yani Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki mesafe 1565 km olarak hesaplandığında bir otobüs bileti en fazla 400 TL olabilecekti. Ancak bayram öncesi izinlerini alıp şehir dışına çıkmak için terminalin yolunu tutan vatandaşlar bilet fiyatlarını duyunca şok yaşadı.

VİP araç revaçta

Seyahat acentelerinin yüzde 50 kuralı doğrultusunda arttırdıkları bilet fiyatlarına isyan eden bir vatandaş, “Sakarya’dan, Kars’a gidecek 1 kişi için şu anda otobüs bilet fiyatı 400 TL. Bir bilet 400 TL olamaz yani” dedi. Tavan fiyat uygulaması baz alınğında ise Sakarya-Kars arası 1300 km’lik yol için otobüs bileti fiyatının en fazla 325 TL olması gerekiyordu. Tavan fiyat uygulaması, 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak.

Şikayet için

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin de “Otobüsler sosyal mesafe nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı bir tavan fiyat uygulaması başlattı. Buna göre en yüksek ücret 400 TL. Vatandaşlar, ücret tarifesini aşanları ‘658 19 88’ ya da ‘info@tofed.org.tr’den bize şikayet edebilirler. Biz hem bakanlığa gerekli şikayeti iletiriz hem de gerekirse fimayı arayıp uyarıda bulunuruz” dedi.

Korsana dikkat!

Vatandaşları ayrıca güvenli taşımacılık konusunda da uyaran Mevlüt İlgin, şunları söyledi: “Fiyatlar pahalı geldiği için bazı vatandaşların mahalle ve sokak aralarında korsan taşımacılık yapan otobüsçülere yöneldiğini duyuyoruz. Ancak taşımacılık çok ciddi bir iştir. Vatandaşların, otogarda tabelası olan firmalarla yolculuk yapmasını tavsiye ediyoruz. Teknik açıdan hiçbir kontrolü yapılmayan, herhangi bir tedbir alınmayan araçlarla kilometrelerce yol gidilmesi güvenli değil.”