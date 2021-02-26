Dünya Otobüs garajında büyük yangın

Otobüs garajında büyük yangın

Dünya

Otobüs garajında büyük yangın

ABD´nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklanırken; onlarca otobüs kullanılmaz hale geldi.

26 Şubat 2021, Cuma 22:40 Son Güncelleme:
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ABD´nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Compton bölgesinde bulunan bir otobüs garajında yangın çıktı. ABD medyası, yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Yapılan incelemelerde, yangının garajın hemen yanındaki bir palet fabrikasında başladığı, kısa süre içerisinde otobüs garajına yayıldığı tespit edildi. Yangında onlarca otobüsün kullanılmaz hale geldiği aktarıldı. Otobüslerin yanma anı ise ABD News´in helikopter kamerasınca kaydedildi.

DHA

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