Otobüs seferleri iptal mi edildi? 25 Ocak Esenler, Harem İstanbul seferleri yapılıyor mu?
Otobüs seferleri de İstanbul’daki kar yağışından etkilendi. Hafta sonundan bu yana devam eden yoğun kar yağışı hava, kara ve deniz trafiğinde aksamalara neden olurken, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, ‘Otobüs seferleri iptal mi edildi?’ ve ‘25 Ocak Esenler, Harem İstanbul seferleri yapılıyor mu?’ araştırması yapıyor…
25 Ocak 2022, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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İstanbul’da kar nedeniyle vatandaşların trafiğe özel araçları ile çıkmaması yönünde tavsiyeler devam ederken, hızlı trenler çalışmasına devam ediyor. Ancak şehirlerarası otobüs seferleri için kısıtlamalar devam ediyor. Peki, 25 Ocak Esenler, Harem İstanbul seferleri yapılıyor mu? Otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte ayrıntılar…
25 OCAK ESENLER, HAREM İSTANBUL SEFERLERİ YAPILIYOR MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
Vali Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA TÜM YOLLAR AÇILDI
Öte yandan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; " Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Değerli İstanbullular,<br><br>❗️Trakya ve <br>❗️Anadolu istikametlerinden <br>İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır. <a href="https://twitter.com/hashtag/%C4%B0stanbul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#İstanbul</a><a href="https://twitter.com/hashtag/kar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#kar</a> <a href="https://t.co/gpGssDxbsj">pic.twitter.com/gpGssDxbsj</a></p>— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) <a href="https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1485960803522121731?ref_src=twsrc%5Etfw">January 25, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>