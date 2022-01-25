İstanbul’da kar nedeniyle vatandaşların trafiğe özel araçları ile çıkmaması yönünde tavsiyeler devam ederken, hızlı trenler çalışmasına devam ediyor. Ancak şehirlerarası otobüs seferleri için kısıtlamalar devam ediyor. Peki, 25 Ocak Esenler, Harem İstanbul seferleri yapılıyor mu? Otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte ayrıntılar…

25 OCAK ESENLER, HAREM İSTANBUL SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.

Vali Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.









İSTANBUL'DA TÜM YOLLAR AÇILDI

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; " Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da Karayolları Genel Müdürlüğü ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.







