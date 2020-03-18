Türkiye Otobüs şoförü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Otobüs şoförü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye

Otobüs şoförü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da bir yolcu otobüsünün şoförü koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18 Mart 2020, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak Ankara'ya gönderildiği belirtildi.


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