Otobüs yolculuğunda yeni dönem! Muavin yok, koltukta numara yok

Otobüs taşımacılığının köklü kuruluşlarından Kamil Koç’un Almanya merkezli Flixmobility GmbH’ye satılmasıyla otobüs taşımacılığının tüm sistemi kökten değişmeye başladı.

Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veren ve milyonlarca yolcu taşıyan şirket, yoğun olan otobüs hatlarında muavin, host, hostes uygulamasını kaldırdı.

Tüm Türkiye'ye yayılacak

Milliyet'in haberine göre, firma, bu uygulamayı tüm Türkiye geneline yaymaya hazırlanıyor. ‘Uygun fiyatlı’ taşımacılık konusunda öne çıkan firma, Avrupa ve Amerika’da uyguladığı sistemi bu şekilde Türkiye’ye getirmiş oldu. Bu kapsamda diğer otobüs firmaları da, maliyetlerle rekabet edebilmek için aynı sistemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Numarasız bilet satılacak

Daha fazla yolcu taşımak için uzun araçları tercih eden firma aynı zamanda 2+1 otobüsleri de kaldırıyor. Artık tüm mesafelerde 54 kişilik araçlarla yolcu taşıyacak. Firmanın otobüs taşımacılığında gelecek dönemdeki bir diğer uygulaması da, ‘numarasız bilet’ satmak olacak. Otobüsteki koltuk sayısına göre bilet satacak firma, servis uygulamasını da kaldıracak.

Merkezden taşıma

Yeni sistem ile otobüs firmalarının ilçelere yayılan servis taşımacılığı da köklü değişime uğrayacak. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelere başladıklarını bildirdi. Özcan, şunları söyledi:

“Servis terminallerinin kaldırılması konusunu daha önce görüşüyorduk. Ancak o zaman buna tek karşı çıkan Kamil Koç olmuştu. Biz de planları rafa kaldırmıştık. Şimdi gelinen noktada onlar uygulamak istiyor. Yolcu için de daha faydalı; ilçelerde otobüs servis bölgelerine her şirketin her aracı girip çıkınca trafiğin bile sonu gelmiyor.

Tıpkı İstanbul Havalimanı gibi toplu taşıma merkezleri oluşturulsun istiyoruz. Oradan yapılacak toplu taşıma ile yolcu otogara gelebilecek. Her yolcu aynı otobüse binecek. Belediye ile görüşmeler yapıyoruz. Mesela İspark’larda ufak yerler verilebilir, otobüsler buradan kalkar.”







