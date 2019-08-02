Otobüsçülere bayram bereketi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otobüs ve uçak biletlerinde yer bulmak zorlaştı. Ek seferlerin bile dolmaya başladığını söyleyen otobüsçüler, günde 2 bin 500’ü aşkın sefer yapılacağını öngörüyor. Kurban Bayramı’nın sektöre bereket getireceğini söyleyen otobüs firması yetkilileri, vatandaşları mahalle arasından kalkan otobüslere karşı uyardı. Sektör temsilcileri, ek seferlerde eski otobüslerin olmadığını belirterek otobüslerin en fazla 3 ya da 5 yaşında olduğunu açıkladı. Otobüsçüler, yapılan denetimlerde ehliyet ve psikoteknik belgeleri dışında otobüslerde iki şoför olduğuna da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaz tatilinin devam etmesi ve bayramlar nedeniyle bu ayları ‘bereket’ ayı olarak değerlendirdikleri söyledi.Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın otobüs firmalarına ek seferler için izin verdiğini de açıkladı.

FİYAT, TALEPLE ARTIYOR

Öte yandan vatandaşlar son dönemde bilet fiyatlarındaki artıştan yakınıyor. Bu konudaki görüşünün sorulması üzerine Özcan şöyle dedi:

“Bakanlık otobüs firmalarına alt ve üst fiyat belirlemesi yapıyor. Firmalar da bu sınır içinde talebe göre fiyatlarını düşürüp artırabiliyor. Sınırın üzerinde artış yapıldığında ceza geliyor. Bayram ve tatillerde yoğunluk olduğundan dolayı fiyatlar yükselebiliyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte bir alışma süreci başladı ve otobüs bilet satışları arttı.”

OTOGAR ÇIKIŞLI BİLET

Vatandaşların otogar çıkışlı firmalardan bilet almalarının önemine değinen Özcan, “Vatandaşlar mahalle arasında kalkan otobüslerden bilet almasın. Şoförler deneyimsiz ya da belgeler eksik olabiliyor. Otobüslerde iki şoför olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Trafikte en fazla 3 ya da 5 yaşındaki otobüslerin kullanıldığını söyleyen Özcan, artık eski otobüslerin kalmadığını dile getirdi.

BİLETLER TÜKENİYOR

Anadolu’nun yanı sıra tatil bölgeleri için de İstanbul çıkışlı biletler tükenmek üzere. Anadolu’da bazı şehirlerde 8-9 Ağustos için seferlerin dolu olduğu görülüyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı Antalya otobüs seferlerinin fiyatları 137 ila 190 lira arasında değişiyor. Fakat yerler neredeyse tükenmek üzere. 17 - 18 Ağustos Antalya’dan İstanbul’a otobüs dönüş biletleri için de çok az yer kalmış durumda fiyatları da 155-190 lira arasında değişiyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı Bodrum otobüs biletleri 130 ila 210 lira arasında. 17 - 18 Ağustos Bodrum’dan İstanbul’a dönüş biletleri de 160-180 lira arasında.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı İzmir otobüs seferlerinin fiyatları 100-140 lira arasında değişiyor. İzmir seferlerinde, 17-18 Ağustos’ta İstanbul dönüşü için bilet fiyatları da 120-135 lira arasında değişiyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı Sivas otobüs seferlerinin fiyatları 130-170 lira arasında değişiyor. Fakat biletlerin hepsi neredeyse tükenmiş durumda. 17-18 Ağustos’ta Sivas’tan İstanbul dönüşü için bilet fiyatları da 150-170 lira arasında satılıyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı Trabzon otobüs seferlerinin fiyatları 180-210 lira arasında değişiyor. 17-18 Ağustos’ta İstanbul dönüşü için bilet fiyatları da 200-210 lira arasında satışa sunuluyor.

UCUZ BİLETLERDE SON KOLTUKLAR

İstanbul’da yer alan havalimanlarından kalkıp tatil bölgeleri ya da Anadolu’ya giden uçaklarda ucuz bilet bulmak neredeyse imkânsız. Bazı firmaların 8 - 9 Ağustos çıkışlı biletleri tükenmek üzere. Ekonomi sınıfı uçak biletlerini bile bulmakta zorlanan vatandaşlar aktarmalı uçuşlara yöneliyor. Memleketine gitmek isteyen vatandaşlar bir ya da iki aktarmalı uçak biletlerini satın almak zorunda kalıyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul gidişli Gaziantep uçaklarında bilet fiyatları 357-757 lira arasında değişiyor. 17 - 18 Ağustos Gaziantep’ten İstanbul’a dönen uçakların bilet fiyatları ise 350-745 lira arasında.

- 8 Ağustos İstanbul gidişli Sivas uçaklarında bilet fiyatları 360 lira civarında. 18 Ağustos Sivas’tan İstanbul’a dönüş biletleri ise 362 liradan satılıyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul gidişli Trabzon uçuşlarında bilet fiyatları 720 - 750 lira arasında değişiyor. 17-18 Ağustos Trabzon’dan İstanbul’a dönen uçakların bilet fiyatları ise 700 - 740 lira arasında.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı Antalya uçaklarında biletler 210 - 720 lira arasında değişiyor. 17-18 Ağustos Antalya’dan dönen uçakların biletleri ise 310 - 720 lira arasında satılıyor.

- 8-9 Ağustos İstanbul’dan Bodrum’a bilet fiyatları 350 - 755 lira arasında. 17-18 Ağustos’ta İstanbul’a dönüş fiyatları ise 350 - 745 lira arasında.

- 8-9 Ağustos İstanbul çıkışlı İzmir biletleri 190 - 725 lira arasında değişiyor. 17-18 Ağustos İzmir’den İstanbul’a dönüş fiyatları ise 240 - 745 lira. (Milliyet)