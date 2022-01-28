Türkiye Otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Türkiye

Otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bıçaklandı

Bursa'da seyir halinde ilerleyen otobüse kartopu atan çocukları kovalayan otobüs şoförü bir kişi tarafından bıçaklandı.

28 Ocak 2022, Cuma 11:01 Son Güncelleme:
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen özel halk otobüsü şoförü 39 yaşındaki Yahya Erek çocukların otobüse kartopu atmasına sinirlenerek aşağıya inip kovalamaya başladı. 



Daha sonra otobüse bineceği sırada 19 yaşındaki F.A. gelerek şoförü kolundan bıçaklayarak kaçtı.

Durum üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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