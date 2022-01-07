Otobüse tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

Sivil Trafik ekipleri denetim yaptıkları sırada, Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, otobüsü durdurarak patenlileri yol kenarına aldı.

Filistinli Osama Al Mustafa ile Suriyeli Jalal Almawla ve Almuatasem Bellah Almawla'ya 'Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan 588'er lira para cezası kesildi.

Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA