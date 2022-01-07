Türkiye Otobüse tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

Otobüse tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

Türkiye

Otobüse tutunarak yolculuk yapan patenlilere ceza

İstanbul'un Şişli ilçesinde İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye, 588'er lira ceza kesildi.

07 Ocak 2022, Cuma 09:52 Son Güncelleme:
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Sivil Trafik ekipleri denetim yaptıkları sırada, Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, otobüsü durdurarak patenlileri yol kenarına aldı.

Filistinli Osama Al Mustafa ile Suriyeli Jalal Almawla ve Almuatasem Bellah Almawla'ya 'Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan 588'er lira para cezası kesildi.

Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

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