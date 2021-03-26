Otobüslerde oturma düzeninde yeni dönem! Yan koltuk satın alınabilecek

Pandemi endişesiyle toplu taşıma yerine otomobillerini tercih eden yolcuları otobüslere çekmeyi amaçlayan kampanyaya göre, yanında boş koltukla gelmek isteyen yolcu, yarım bilet parasıyla ikinci koltuğu boş tutabilecek, aile bireyleri için de yüzde 20 indirim sağlanacak.

OTOBÜS YAN KOLTUĞU YÜZDE 50 İNDİRİMLE SATIN ALINABİLECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle, şehirlerarası otobüslerde bir süredir uygulanan yüzde 50 yolcu kısıtlaması, İçişleri Bakanlığı’nın 8 Mart’ta yayımladığı genelgeyle kaldırılmıştı. Kararın ardından şehirlerarası otobüsler tam kapasite ile yolcu taşımaya başlarken, pek çok vatandaş virüs bulaşması endişesi nedeniyle, şehirlerarası ulaşımda özel otomobillerini kullanmaya devam etti. Bugün açıklanacak kampanyayla otobüs şirketleri yeni bir uygulamaya geçecek.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Milliyet’e yaptığı açıklamada, şehirlerarası seyahat eden pek çok kişinin, yanındaki yolcunun hasta olabileceği endişesi taşıdığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen otobüs taşımacılığında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Endişelerini gidermek amacıyla yolculara yan koltukları boş şekilde seyahat imkanı tanınacağını bildiren Yıldırım, ikinci koltuğa yüzde 50 bilet parası ödeyecek yolcuların, iki kişilik koltukta tek başına oturabileceğini söyledi. Yıldırım, beraber seyahat eden ve yan yana oturan aile fertlerine de yüzde 20 indirim sağlanacağını kaydetti.

'UÇAKTAN FARKI YOK'

Önce bir firmanın kampanyayı başlatacağını, önümüzdeki hafta bütün firmaların uygulamayı hayata geçireceğini ifade eden Yıldırım, “Son dönemlerde özel otomobillerin şehirlerarasında daha sık kullanılmasıyla kazaların arttığını görüyoruz. Otobüslerde her türlü hijyen önlemi alınıyor. HES koduyla alım yapılıyor, personelin ateşi ölçülüyor. Otobüs yüzeyleri dezenfekte ediliyor. Bu açıdan uçaklardan bir farkı yok” dedi.



