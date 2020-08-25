Türkiye Otobüste kadına tokat atan adama kimse müdahale etmedi! Kamera kayıttaydı

Otobüste kadına tokat atan adama kimse müdahale etmedi! Kamera kayıttaydı

Türkiye

Otobüste kadına tokat atan adama kimse müdahale etmedi! Kamera kayıttaydı

İstanbul Arnavutköy’de yanında oturan kadına bilinmeyen bir sebeple tokat atan adama otobüsteki kimse müdahale etmedi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

25 Ağustos 2020, Salı 10:50 Son Güncelleme:
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Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi. Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.



Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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